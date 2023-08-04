СМИ: Берлин поставил на Украину десять из 110 обещанных танков

Германия не торопится с поставками обещанных Украине вооружений. Так, после поездки Владимира Зеленского в Берлин в мае, из 110 обещанных танков Leopard Украине были поставлены только десять, а 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder и системы ПРО Iris-T SLM не отправлены до сих пор, – сообщает в пятницу, 4 августа, немецкое издание Die Welt.

Издание со ссылкой на источники в украинском правительстве Украины пишет, что «в начале июля Киев подал заявку на покупку 11 комплексов Iris-T SLM у компании Diehl Defense. Одна система стоит около 140 миллионов евро, то есть общая сумма сделки составляет около 1,5 миллиардов евро. Поставка систем должна осуществляться напрямую. Министерство экономики ФРГ предварительно одобрило сделку и направило заявку в Федеральный совет безопасности, куда входят девять министров. Однако за три недели чиновники так и не приняли решение о судьбе поставок. Участники совета либо не соглашаются на поставки оружия Украине, либо соглашаются, но без энтузиазма».

«Федеральный канцлер Олаф Шольц в начале июня пообещал передать Украине систему ПРО Iris-T. Тогда он заявил, что поставка должна была состояться в «ближайшие недели», но, скорее всего, Украина получит это вооружение не ранее конца года», – пишет Die Welt.

Берлин, Иван Бабурин

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