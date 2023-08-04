Путин вернул в школы «серебряные» медали и общественно-полезный труд

Президент России Владимир Путин подписал закон о награждении выпускников школ серебряными медалями и закон о трудовом воспитании школьников.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что наравне с золотыми медалями, которые выдаются круглым отличникам, выпускники, окончившие школу всего с двумя оценками «хорошо» и остальными «отлично» с 2023-2024 учебного года начнут получать «медали «За особые успехи в учении» II степени – серебряные медали».

В документе также говорится, что понятие «воспитание» в законе дополняется положением о «формировании у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам». Дополняются принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания. Теперь школьники будут обязаны «участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей» .

Москва, Иван Бабурин

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