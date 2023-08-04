С 1 сентября российские граждане смогут обращаться к властям через «Госуслуги»

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 сентября россияне смогут пользоваться порталом «Госуслуги» для обращения в органы власти всех уровней.

В пояснительной записке к документу, опубликованному на официальном портале правовой информации в пятницу, 4 августа, говорится, что «на уровне федерального закона № 59-ФЗ закрепляется возможность направления обращений в государственные органы, органы местного самоуправления, должностным лицам в форме электронного документа посредством Единого портала. При этом закон не исключает право гражданина на подачу обращения в письменной форме или по электронной почте. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года».

Москва, Иван Бабурин

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