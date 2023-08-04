Путин запретил органам власти, госкомпаниям и естественным монополиям использовать иностранные геоинформационные системы и технологии

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому государственным органам, госкорпорациям, госкомпаниям, публично-правовым компаниям и естественным монополиям запрещается использовать иностранные геоинформационные системы, технологии и средства для обработки пространственных данных.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации в пятницу, 4 августа, говорится, что «с 1 января 2026 года запрещается использовать иностранные геоинформационные технологии, геоинформационные системы и геоинформационные средства органам госвласти и местного самоуправления, их подведомственным организациям, а также отдельным видам юрлиц. Запрет распространяется на госкорпорации, госкомпании, публично-правовые компании, естественные монополии; организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, обращения с отходами; автономные учреждения. Кроме того, запрет касается хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия РФ, ее региона, муниципального образования в совокупности превышает 50%, а также их «дочек» и «внучек».

Москва, Иван Бабурин

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