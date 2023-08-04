Страны Западной Африки намерены вторгнуться в Нигер, где произошел переворот

Страны Сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) в пятницу, 4 августа, заявили, что планируют собственными коллективными вооруженными силами (ECOMOG) нанести удар по военным Нигера, совершившим ранее переворот в стране, – сообщает Reuters.

В заметке агентства говорится, что в ЭКОВАС заявили, что «дают военным возможность вернуть свергнутого президента Мохамада Базума, а самим отказаться от власти, пока ECOMOG не воплотили план нападения в жизнь. При этом детали плана и дата, когда ЭКОВАС начнут вторжение, будут держать в строжайшей тайне».

Абуджа, Иван Бабурин

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