США просят Москву объяснить свои требования для возобновления «зерновой сделки»

Глава Управления по санкциям Госдепартамента США Джеймс О Брайен на брифинге в пятницу, 4 августа, заявил, что Россия должна пояснить, чего она хочет в обмен на возобновление «зерновой сделки», – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Госдепа сказа: «Россия должна разъяснить, что именно она просит. Она выдвинула ряд требований, все они касаются того, что различные российские институции не получают услуг от частного сектора. США уже заявили о готовности помочь по любому из этих вопросов, однако неясно, что России действительно нужно, ведь она в 2022 году экспортировала рекордные 61,8 млн. тонн зерна, а это на 10-15% больше, чем в любом из предшествующих годов».

Вашингтон, Иван Бабурин

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