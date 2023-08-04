Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритании рано или поздно придется признать провал украинского контрнаступления, хотя пока они с этим и не соглашаются, – сообщает телеканал CNN International.

В интервью телеканалу российский дипломат сказал: «Я читаю сообщения министерства обороны Великобритании, где они утверждают, что украинцы продвигаются вперед. Это не так. Они ничего не добились этим своим контрнаступлением. Рано или поздно британские власти признают правду, которая заключается в том, что контрнаступление успешным не было».

«Утверждения британских властей, что российские силы якобы были вынуждены уйти из Киевской области в апреле 2022 года полностью не соответствуют действительности. Мы были очень близки к соглашению. Власти и президент Украины попросили нас выйти из Киевской области, и мы сделали это в качестве жеста доброй воли. Но сразу после этого украинцы сказали – никакого соглашения, будем воевать», – напомнил также британским журналистам Андрей Келин.

Лондон, Иван Бабурин

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