СМИ: Слабое знание английского препятствует обучению украинских пилотов на F-16

Проблемой для обучения украинских летчиков на истребителях F-16 западными инструкторами стал недостаточный уровень знания английского языка, в связи с чем было решено организовать для украинцев языковые курсы, – сообщает в пятницу, 4 августа, американское издание Politico.

Со ссылкой на источники издание пишет: «Всего 32 украинских пилота, которых достаточно для двух эскадрилий, были отобраны для потенциального участия в тренировочной программе на F-16, однако владение английским языком оказалось проблемой для их обучения. Из общего числа отобранных пилотов только восемь владеют иностранным языком на уровне, позволяющем начать обучение на американских истребителях сразу после того, как будет утвержден план обучения и получено формальное разрешение со стороны США».

«Еще 20 человек из группы, которые немного говорят на английском, смогут начать языковые курсы в Великобритании в августе. Возможно Владимир Зеленский имел в виду это, когда объявил о начале обучения украинцев на F-16 в августе», – предполагает автор заметки в Politico.

Вашингтон, Иван Бабурин

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