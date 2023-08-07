Блинкен с Кулебой обсудили итоги консультаций в Саудовской Аравии

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер в понедельник, 7 августа, заявил, что Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре обсудили итоги консультаций в Саудовской Аравии, в которых приняли участие представители более 40 стран, – сообщают СМИ.

В письменном заявлении, распространенном за подписью Миллера, в частности, говорится, что «стороны рассмотрели развитие событий в усилиях по контрнаступлению Украины, недавние консультации о справедливом и прочном мире на Украине, состоявшиеся в Джидде в Саудовской Аравии, а также долгосрочные договоренности в сфере безопасности между Вашингтоном и Киевом. Госсекретарь Блинкен подтвердил продолжение поддержки Вооруженных сил Украины и подотчетных институтов обороны».

В свою очередь, ранее в понедельник, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с журналистами в Киеве заявил, что «на саммите политических советников в Саудовской Аравии по поводу российско-украинской войны согласовали не все пункты «формулы мира», которую предложил президент Владимир Зеленский. В частности, дополнительные разъяснения нужны странам Глобального Юга».

Вашингтон, Иван Бабурин

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