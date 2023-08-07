В Литве готовятся обсуждения о всеобщем призыве в армию

Депутат сейма (парламента) Литвы Лауринас Кащюнас после встречи с главой государства Гитанасом Науседой в понедельник, 7 августа, заявил, что президент поддержал идею всеобщего призыва на службу в армии, – сообщает ТАСС.

Кащюнас, в частности, сказал: «Президент поддерживает идею отказа от отбора на срочную службу на основе принципа компьютерной лотереи и выступает за всеобщий призыв. Этот вопрос включен в план осенней сессии сейма».

Вильнюс, Иван Бабурин

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