Захарова уличила Госдеп США во вранье

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 7 августа, заявила, что представитель Госдепа США Мэттью Миллер «врет», заявляя, что Россия отказалась вступать в содержательный диалог о мире.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер: «Я бы хотел прояснить, кто возглавит переговоры, которые сейчас не имеют места. Никаких мирных переговоров с Россией сейчас не ведется, поскольку Россия отказалась вступать в содержательный диалог о мире». Вот же вруны! Прекрасно знают, что сами сказали Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022, сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с России в сентябре 2022, сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а все равно обвиняют Россию».

«Есть, конечно, вариант, что официальный представитель Госдепа не следит за выступлениями руководителя своего ведомства. Ничего не могу исключать. Если Мэтью Миллер ознакомиться с интервью своего шефа Блинкена от апреля 2023, то он поймет, что дал или в штангу или дрозда», – отметила российский дипломат.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»