Патриарх Кирилл призвал мировое сообщество обратить внимание, как уничтожается православие на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник, 7 августа, призвал мировое сообщество обратить внимание на целенаправленную политику киевского режима, направленную на уничтожение Украинской Православной Церкви.

В сообщении на сайте Московской патриархии говорится, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал свое заявление «в связи с вынесением украинским судом обвинительного приговора в отношении митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана».

В своем заявлении патриарх Кирилл сказал следующее: «Призываю мировое сообщество, религиозных и политических лидеров, правозащитные организации обратить внимание на целенаправленную политику украинских властей, направленную на уничтожение Украинской Православной Церкви, на продолжение безнаказанных преследований ее иерархов и клириков, монашествующих и мирян».

Как сообщили ранее в понедельник украинские СМИ, митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан решением Винницкого горсуда Украины приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества за «оправдание СВО, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола».

Москва, Иван Бабурин

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