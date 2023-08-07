СМИ: США официально одобрили поставку танков Abrams на Украину

Начальник отдела закупок для армии США Даг Буш на брифинге в понедельник,7 августа, заявил, что Соединенные Штаты одобрили поставку первой партии танков Abrams на Украину в начале осени, – сообщает телеканал CNN.

В ходе общения с журналистами Даг Буш заявил: «В выходные была одобрена для отправки первая партия танков Abrams, которую США предоставляют Украине. Эти танки должны прибыть на Украину в начале осени. Теперь танки должны попасть в Европу, а затем на Украину вместе со всем, что с ними положено в пакете: боеприпасы, запасные части, оборудование, ремонтные средства. Так что, это не только танки, это полный пакет, который идет с ним. Это все еще в пути».

«США начали тренировать украинцев на танках в мае в Германии. 31 танк, предназначенный для Украины, проходил ремонт и подготовку к отправке в течение нескольких месяцев и был официально одобрен для передачи в выходные дни. В начале текущего года США приняли решение резко сократить время, необходимое для доставки танков, заменив современную версию танка на более старые модели M1-A1», – говорится в заметке CNN.

Вашингтон, Иван Бабурин

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