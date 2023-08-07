Кадыров сообщил, что за время проведения СВО из Чечни на фронт ушли почти 30 тысяч бойцов

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в понедельник, 7 августа, по итогам совещания с командирами силовых ведомств Республики сообщил, что в зону боевых действий было направлено более 29 тысяч бойцов, 13 тысяч из которых – добровольцы.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Руководитель регионального штаба по проведению СВО Магомед Даудов доложил, что за все время СВО в зону боевых действий из Чеченской Республики направлено более 29 тысяч бойцов, из них 13 тысяч – добровольцы. На данный момент на передовых позициях находятся свыше 7 тысяч бойцов».

«Кроме того, с начала спецоперации в регионе сформированы три батальона и столько же полков по линии Министерства обороны РФ. …Дополнительно сформировано еще три подразделения по линии Росгвардии с общей численностью свыше 5 тысяч бойцов», – отметил глава Чеченской республики. ⠀

Следует отметить, что ранее сегодня Кадыров сообщил, что в зону проведения СВО вылетела «очередная группа добровольцев».

«Это настоящие воины, которые отозвались на зов Родины и решили с оружием в руках отстаивать интересы нашего Отечества», – подчеркнул глава Чечни.

Грозный, Иван Бабурин

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