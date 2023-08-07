В Колумбии за год изъяли 1100 тонн кокаина

Президент Колумбии Густаво Петро на торжественном мероприятии по случаю первой годовщины прихода к власти в понедельник, 7 августа, заявил, что правоохранители страны в 2022 году изъяли 1100 тонн кокаина, а за полгода 2023 уже 573 тонны, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления колумбийский лидер сказал: «С начала работы этого правительства мы преследовали крупные звенья в цепочке незаконного оборота наркотиков, изъяли 1100 тонн кокаина и увеличили число уничтоженных нарколабораторий на 16% по сравнению с предыдущим периодом. Только в 2023 году силовые структуры уже конфисковали 573 тонны кокаина – это наивысший показатель в истории за аналогичный период. Кроме того, в Колумбии за 12 месяцев прошли 290 операций против преступных структур, которые позволили задержать более девяти тысяч человек».

Богота, Иван Бабурин

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