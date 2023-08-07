Риши Сунак запретил правительству сотрудничать с Greenpeace после акции протеста

Официальный представитель премьер-министра Великобритании сообщил, что правительство Соединенного королевства запретило министерствам и ведомствам сотрудничать с Greenpeace после протестной акции, проведенной этой общественной организацией на крыше дома Риши Сунака, передает в понедельник, 7 августа, издание The Telegraph.

В своей заметке издание пишет, что представитель британского премьера заявил следующее: «Даунинг-стрит (офис главы правительства) распорядился ввести полный запрет на взаимодействие правительственных департаментов с Greenpeace на фоне роста напряженности в отношениях с этой благотворительной организацией после устроенной акции протеста у дома Риши Сунака».

Следует напомнить, что на прошлой неделе активисты Greenpeace залезли на крышу особняка главы правительства Великобритании и завесили его черной тканью, таким образом протестуя против разработки новых месторождений нефти и газа. По итогам трехчасовой акции полицией были задержаны пять человек, которые после внесения залога отпустили.

Лондон, Иван Бабурин

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