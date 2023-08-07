В Белом доме рассматривают вопрос о дополнительном финансировании киевского режима

Руководитель отдела закупок в армии США Дуг Буш на брифинге в понедельник, 7 августа, заявил, что администрация президента США работает над вопросом по дополнительному финансированию Украины, – сообщает CNN.

В ходе общения с прессой Дуг Буш сказал: «Белый дом работает над пакетом документов о дополнительном финансировании для Украины, который, вероятно, будет готов к рассмотрению Конгрессом этой осенью. Конечно, детали еще предстоит определить управление по бюджету. Но, я думаю, что у нас будут очень веские основания, и мы надеемся получить поддержку Конгресса для дальнейшего финансирования. В частности, для увеличения производства боеприпасов и закупок боеприпасов для поддержки Украины».

Вашингтон, Иван Бабурин

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