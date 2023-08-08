Израиль пообещал вернуть Ливан «в каменный век»

Министр обороны Израиля Йоав Галант после осмотра района Маунт-Дов на границе с Ливаном со старшими офицерами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник, 8 августа, записал видеообращение к лидеру «Хезболлы» Хасану Насрулле, в котором пригрозил «стереть с лица земли» Ливан и вернуть его «в каменный век» в ответ на угрозы еврейскому государству, – сообщает издание The Times of Israel.

В своем видеообращении Галант сказал: «Не нужно угрожать Израилю, это будет ошибкой. Вы совершали ошибки в прошлом, вы заплатили очень высокую цену. Если... здесь разовьется эскалация или конфликт, мы вернем Ливан в каменный век. Мы без колебаний применим всю нашу мощь и уничтожим каждый дюйм «Хезболлы» и Ливана, если потребуется».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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