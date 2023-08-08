Путин рассказал, почему ЦБ поднял ключевую ставку

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию строительной отрасли во вторник, 8 августа, заявил, что Центробанк был вынужден среагировать на тенденцию с разогревом инфляции в стране, повысив ключевую ставку, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию из Кремля.

В ходе совещания председатель совета директоров АО «БТС-МОСТ» Руслан Байсаров сказал главе государству, что действующая ключевая ставка высокая, и она усложняет реализовывать крупные проекты.

«Мы приходим с большими объектами, нам приходится банку платить колоссальные деньги из-за таких условий», – заявил Байсаров.

В ответ на сообщения участника совещания президент России сказал: «Ставка подросла в связи с тем, что возникли тенденции, связанные с разогревом инфляции. И Центральный банк, как ключевая организация ответственная за сохранение макроэкономической стабильности, вынуждена была среагировать соответствующим образом».

Москва, Иван Бабурин

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