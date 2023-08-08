В Госдуме предлагают отменить наказания за старые публикации в соцсетях

Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков во вторник, 8 августа, заявил, что подготовлены поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), в которых предлагается отказаться от наказания за старые публикации в соцсетях, нарушающие законодательство, – сообщается на сайте РБК.

В пояснительной записке к законопроекту, в частности, говорится: «В результате принятия законопроекта срок давности привлечения к административной ответственности будет исчисляться 60 или 90 днями по аналогии с большинством нарушений, совершенных не в интернете. То есть гражданина нельзя будет привлечь к административной ответственности за активность в соцсетях, которую он совершил за пределами установленного срока давности».



Как сообщает агентство, вице спикер сказал, что поправки в КоАП, которыми он предлагает исчислять сроки давности за распространение ненадлежащих сведений в интернете с момента их публикации, а не обнаружения правоохранителями.

«Это позволит перестать привлекать людей за посты пятилетней давности», – заявил Даванков.

Москва, Иван Бабурин

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