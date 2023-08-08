Евросоюз отказался давать Украине гарантии безопасности

Официальный представитель главы внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано на брифинге во вторник, 8 августа, заявил, что Евросоюз не уполномочен быть гарантом безопасности для Украины, это могут делать только отдельные страны сообщества, – сообщает немецкое издание Deutsche Welle*.

В ходе общения с журналистами Стано сказал: «Мы не являемся организацией безопасности. Это дискуссия для НАТО и отдельных стран, но не для ЕС как организации. ЕС поддерживает Украину в нескольких областях, включая военную сферу, в частности, финансируя поставки вооружений. Мы можем поддержать гарантии, но сам по себе ЕС не может самостоятельно выполнять эту роль».

*Организация признана в России иностранным агентом

Брюссель, Иван Бабурин

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