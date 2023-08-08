В Харьковской области освобождены пять населенных пунктов

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев во вторник, 8 августа заявил, что за последние дни в регионе под российский контроль перешли пять населенных пунктов, – сообщает Первый канал.

В эфире телеканала Ганчев сказал: «За последние дни к территориям Харьковской области, которые находится под нашим контролем, прибавилось пять населенных пунктов. Продвижение российских сил вглубь территории противника происходит достаточно активно».

Москва, Иван Бабурин

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