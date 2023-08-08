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NewDayNews.ru

Вторник, 8 августа 2023, 21:12 мск

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Путин распорядился продавать сельхозпродукцию только за рубли

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому по внешнеторговым контрактам за поставку российской сельскохозяйственной продукции оплата может происходить только в рублях.

В документе, размещенном на официальном портале правовой информации во вторник, 8 августа, говорится: «Установить, что при проведении расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции, заключенным резидентами-участниками внешнеэкономической деятельности с иностранными покупателями на организованных торгах, допускается использование специальных рублевых счетов типа «З» и специальных валютных счетов типа «З».

«Иностранный покупатель будет обязан перевести средства на специальный валютный счет типа «З» в иностранной валюте. После этого он продаст валюту специальному уполномоченному банку или через валютные торги за рубли. Только после этого полученными рублями он сможет рассчитаться с резидентом-участником внешнеэкономической деятельности», – говорится также в тексте указа.

Также сообщается, что список продукции, на которую распространится действие указа, поручено составить правительству России в течение 30 дней с момента подписания документа. Регламент механизмов расчета и открытия соответствующих счетов вступит в силу с 1 ноября 2023 года.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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