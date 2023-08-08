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NewDayNews.ru

Вторник, 8 августа 2023, 22:51 мск

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США объявят об очередном пакете военной помощи Киеву до конца недели

Фото: pixabay.com

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге во вторник, 8 августа, заявил, что до конца текущей недели Соединенные Штаты объявят о предоставлении Украине нового пакета с артиллерией и другими вооружениями, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Миллер сказал: «Как мы и заявляли ранее, мы продолжим снабжать Украину артиллерией и целым рядом других вооружений. Позднее на текущей неделе будет очередное объявление о дополнительной помощи, которую мы планируем поставить Украине. Объявлений о поставках Киеву оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS не будет».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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