США объявят об очередном пакете военной помощи Киеву до конца недели

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге во вторник, 8 августа, заявил, что до конца текущей недели Соединенные Штаты объявят о предоставлении Украине нового пакета с артиллерией и другими вооружениями, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Миллер сказал: «Как мы и заявляли ранее, мы продолжим снабжать Украину артиллерией и целым рядом других вооружений. Позднее на текущей неделе будет очередное объявление о дополнительной помощи, которую мы планируем поставить Украине. Объявлений о поставках Киеву оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS не будет».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»