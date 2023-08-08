Блокаду Кубы США назвали вопиющим нарушением прав человека и «средневековьем»

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы со стороны США «средневековым отношением» и «вопиющим нарушением прав человека», – сообщает во вторник, 8 августа, кубинское информационное агентство Prensa Latina.

Как сообщает агентство, президент Мексики заявил, что его правительство находит блокаду острова Соединенными Штатами неприемлемой.

«Ни одна страна, не имеет права блокировать другую, особенно когда речь идет о выживании миллионов людей, это – средневековое отношение. Мы не можем согласиться с тем, что какая-либо страна провозглашает себя судьей над всеми, верховным правительством и навязывает свою позицию любой другой стране, какой бы маленькой она ни была», – подчеркнул Лопес Обрадор.

Мехико, Иван Бабурин

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