В России планируется построить 30 деревень для «африканеров»

Ректор Евразийского международного университета Константин Клименко во время закладки первого камня для одной из «Афродеревень» возле деревни Поречье Бологовского района Тверской области во вторник, 8 августа, заявил, что в России планируется построить 30 колоний для африканеров (европейцев-буров), – сообщает «Российская газета».

В ходе выступления на торжественной церемонии Клименко сказал: «Мы планируем создать в России 30 колоний для африканеров (европейцев-буров), которые решили эмигрировать из Африки в Россию. Это европейские фермеры, которые много лет назад поселились на африканском континенте. Многие африканеры сейчас приняли православие и переезжают в Россию – их привлекает наша страна, как государство с высоким нравственно-духовным укладом, с традиционными семейными ценностями».

«Предполагается, что на участке, оборудованном всей необходимой инженерной инфраструктурой, появится поселение выходцев из стран африканского континента, которые будут заниматься сельским хозяйством – выращивать картофель или заниматься разведением коров. Основная цель проекта заключается в переселении около 3000 человек из Африки в Россию в течение пяти лет», – заявил ректор Евразийского международного университета и добавил, что «инициатива также предусматривает, что африканские переселенцы станут микроинвесторами в российской экономике».

Тверь, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»