Рига объявила об усилении режима на границе с Белоруссией

Правительство Латвии во вторник, 6 августа, объявило, что вводит усиленный режим охраны границы с Белоруссией на полгода, начиная с 11 августа, – сообщают СМИ со ссылкой на сайте латвийского кабинета министров.

В сообщении, опубликованном на сайте правительства Латвии, говорится: «8 августа кабинет министров объявил об усиленном режиме работы пограничной службы на шесть месяцев, с 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024 года, на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса. … Приказ издан для обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения государственной угрозы, принимая во внимание несоразмерно большое количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, попыток такого пересечения и их возрастающую тенденцию».

Кроме того, приказом предусмотрено, что Государственная пограничная служба, Национальные вооруженные силы и Государственная полиция получают право «при необходимости предотвращения или устранения угрозы, без получения разрешения собственника, владельца или иных лиц, проникать в жилые и нежилые помещения и на территории земельных участков в целях выявления укрытий лиц, незаконно пересекших государственную границу, при наличии обоснованных подозрений, для захвата лиц, незаконно пересекающих государственную границу, или для предотвращения опасности для жизни граждан».

Рига, Иван Бабурин

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