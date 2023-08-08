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NewDayNews.ru

Вторник, 8 августа 2023, 23:52 мск

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Байден дал «зеленый свет» обучению украинцев на F-16

Фото: lockheedmartin.com

Заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге во вторник, 8 августа, заявила, что президент США Джо Байден разрешил западным союзникам начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Пентагона сказала: «Президент дал «зеленый свет», чтобы разрешить и поддержать дальнейший прогресс в тренировках украинских пилотов на истребителях F-16».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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