В одном из Североамериканских штатов ввели чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов

Губернатор штата Массачусетс Маура Хили из-за наплыва мигрантов объявила чрезвычайное положение и обратилась к федеральному правительству за помощью, – сообщает во вторник, 8 августа, телеканал Fox News.

В сообщении телеканала говорится, что губернатор-демократ Хили утверждает, что наплыв мигрантов привел к перегрузке социальных служб, в связи с чем она обратилась к федеральному правительству за помощью и увеличением финансирования.

«Введение чрезвычайного положение вызвано быстрым ростом числа мигрантов и беженцев с детьми, в том числе – беременных женщин. Они проживают в штате, но не имеют средств на это. Также в Массачусетсе явный недостаток доступного жилья. В госсистеме приютов в настоящее время находятся около 5,6 тыс. семей или более 20 тыс. человек. Этому способствует, в том числе, федеральная политика в отношении иммиграции и разрешений на работу, а также прекращение программ эпохи ковида», – заявила губернатор штата Массачусетс.

Вашингтон, Иван Бабурин

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