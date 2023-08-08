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Среда, 9 августа 2023, 00:22 мск

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«Блокадникам» и защитникам Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей

Архив Фото: iskra-1943.mil.ru

Министерство труда и социальной защиты в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и по поручению президента России подготовило законопроекты о единовременной выплате в 50 тысяч рублей награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

В документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов во вторник, 8 августа, говорится: «Минтрудом по поручению Президента подготовлены проекты Указа и постановления о единовременной выплате гражданам РФ, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей предлагается произвести в период с декабря 2023 года по январь 2024 года».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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