Новейшие стратегические ракетные комплексы встанут на вооружение до конца года

Командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что перевооружение соединений на новейший мобильный комплекс «Ярс» закончится до конца 2023 года, – сообщает в среду, 9 августа, газета «Красная звезда».

В интервью газете генерал-полковник Каракаев сказал: «В этом году ракетные войска завершат переоснащение постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка ПГРК (подвижной грунтовый ракетный комплекс, – прим.ред.) «Ярс» в Бологовском ракетном соединении. Новейшие комплексы «Ярс» заменяют стоящие сегодня на вооружении РВСН комплексы типа «Тополь».

Москва, Иван Бабурин

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