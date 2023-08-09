Польша и Литва могут закрыть ж.д. перевозки из Белоруссии

Зам.министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Восик в среду, 9 августа, заявил, что Варшава и Литва рассматривают возможность закрытия железнодорожных грузоперевозок с Беларусью, – сообщает польское информагентство PAP.

В интервью агентству Восик, в частности, сказал: «На встрече министров внутренних дел Польши и Литвы Мариуша Каминьски и Агне Билотайте обсуждался механизм закрытия всех погранпереходов с Белоруссией в случае необходимости. Польша и Литва одновременно закроют всю границу с Белоруссией. Мы понимаем, что через железнодорожные переезды на польско-белорусской границе идет значительная часть товаров, в том числе польских. Китайская торговля тоже идет. Думаю, китайцам придется послать Лукашенко правильный сигнал: не предпринимать действия, которые могут им навредить».

«В настоящее время на польско-белорусской границе действует по одному пункту пропуска для пассажирского (Тересполь-Брест) и грузового (Кукурыки-Козловичи) международного сообщения. При этом последний пропускает только транспорт, зарегистрированный в Евросоюзе. Пока железнодорожные переезды на границе действуют без дополнительных ограничений», – отметил зам.минстра МВД Польши.

Варшава, Иван Бабурин

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