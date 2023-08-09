Турция призвала Россию и Украину немедленно прекратить боевые действия

Совет национальной безопасности (СНБ) Турции, прошедший в среду, 9 августа, под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана призвал Россию и Украину прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, – сообщает ТАСС.

В заявлении, распространенном по итогам заседания СНБ Турции, говорится: «На Совете национальной безопасности был подробно обсужден ход войны между Россией и Украиной и ее возможные дальнейшие последствия для нашего региона. Эскалация напряженности в Черном море ни в чьих интересах. СНБ призывает все стороны сесть за стол переговоров и немедленно прекратить войну. …Возвращение к зерновому соглашению будет способствовать продовольственной стабильности и предотвратит возможные негативные последствия для нуждающихся стран».

Ранее сегодня ливанское франкоязычное издание L'Orient-Le Jour со ссылкой на западных и арабских дипломатов сообщило, что «президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян выражает готовность организовать встречу президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского во время предстоящей конференции ООН по климату COP28, которая пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря».

Анкара, Иван Бабурин

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