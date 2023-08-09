Интервенция сил ЭКОВАС в Нигер может привести к «всеафриканской» войне

Советник отстраненного президента Нигера Мохамеда Базума по политическим вопросам Антинекар аль-Хасан в среду, 9 августа, заявил, что вторжение вооруженных сил ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки) в Нигер может ввергнуть в войну весь африканский континент, – сообщают РИА Новости.

В комментарии агентству Антинекар аль-Хасан сказал: «Я не думаю, что ЭКОВАС совершит эту ошибку, осуществив военное вмешательство в Нигер, потому что если они вмешаются военным путем, это означает, что в состоянии войны может оказаться вся Африка».

Отметим, что ранее сегодня французское агентство AFP сообщило, что французские военные атаковали нацгвардию Нигера и нарушили воздушное пространство.

Ниамей, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»