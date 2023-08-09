Берлин отчитался об очередных поставках вооружений киевскому режиму

Правительство ФРГ в среду, 9 августа, сообщило об очередном пакете военной помощи, переданном Украине за прошедшую неделю и в который вошли пусковые установки Patriot, гусеничные вездеходы, разведывательные беспилотники, снаряды, бинокли, очки, аптечки и другое, – сообщают СМИ.

В публичной части очередного пакета военной помощи Украине от 9 августа 2023 года, опубликованной на сайте правительства Германии значатся: две пусковые установки Patriot; 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206) (ранее уже было 18); четыре разведывательных дрона VECTOR (ранее уже было 84); 6526 дымовых 155-мм боеприпасов (ранее уже было 5936); материал для обезвреживания взрывоопасных предметов; пять машин пограничной охраны (ранее уже было 177); 1163 бинокля (ранее уже было 125); 20 000 защитных очков (ранее уже было 600); шесть автопоездов 8x8 HX81 и шесть полуприцепов (ранее: 32/27); два автопогрузчика 8x6 с одним рулоном контейнеров (ранее: 4/20); 100 пулеметов MG5; 40 000 аптечек (ранее: 260 000).

Также сообщается, что в процессе передаче Украине находятся: «материал для обезвреживания взрывоопасных предметов и 80 000 защитных очков».

Берлин, Иван Бабурин

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