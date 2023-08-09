СМИ: Чем больше НАТО, тем меньше Украина

НАТО во глава с США в своем стремлении продвигаться дальше на Восток приведет к тому, что Украина потеряет сразу несколько крупных городов, – сообщает в среду, 9 августа, итальянское издание IL Fatto Quotidiano.

В заметке итальянского издания говорится, что «в регионе нарушен баланс сил. Это произошло из-за вступления Финляндии в Североатлантический альянс и военных поставок для украинской армии, в связи с чем России пришлось расширить зону проведения спецоперации для обеспечения своей безопасности. Чем больше будет становиться НАТО, тем меньше будет Украина».

«Действия Соединенных Штатов предельно циничны. В итоге, по вине Белого дома Украина может потерять контроль над Харьковом, Сумами, Николаевом и Одессой», – считает автор статьи.

Рим, Иван Бабурин

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