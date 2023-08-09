В Пакистане досрочно распущен парламент

Президент Пакистана Ариф Алви в среду, 9 августа согласился с запросом премьер-министра страны Шахбаз Шариф и разрешил досрочный роспуск Национального собрания (нижняя палата парламента), – сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу руководителя страны.

В сообщении, опубликованном пресс-службой президента Пакистана в социальной сети X (экс- Twitter), говорится: «Запрос премьер-министра, содержащийся в шестом пункте прошения, одобрен».

Ранее в среду телеканал Geo News сообщил, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф направил на утверждение главе государства Арифу Алви уведомление о досрочном роспуске Национального собрания.

Следует отметить, что согласно законам Пакистана, после согласия президента о роспуске, Национальное собрание должно быть незамедлительно распущено, также в отставку должно уйти и правительство страны.

Исламабад, Иван Бабурин

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