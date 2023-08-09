Президент США запретил американские инвестиции в высокотехнологическую отрасль Китая

Представитель администрации США на спецбрифинге в среду, 9 августа, заявил, что президент Джо Байден подписал исполнительный указ, ограничивающий инвестиции бизнеса Соединенных Штатов в разработку КНР полупроводников, квантовых технологий и искусственного интеллекта, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга журналистам было объявлено: «Указ президента Байдена предоставляет полномочия министру финансов регулировать инвестиции в структуры Китая, участвующие в деятельности, связанные с национальной безопасностью, в таких секторах, как: полупроводники, микроэлектроника, квантовые информационные технологии и некоторые системы искусственного интеллекта. Власти США предписывают бизнесу сообщать о таких капиталовложениях. Некоторые из них будут запрещены».

В свою очередь, минфин США опубликовал заявление, в котором говорится: «Президент США Джо Байден подписал указ по реагированию на угрозу национальной безопасности США со стороны вызывающих опасения государств, пытающихся разработать и использовать секретные или передовые технологии и продукцию, которые играют ключевую роль с точки зрения потенциала для разведывательной деятельности, слежки или деятельности в киберпространстве».

Вашингтон, Иван Бабурин

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