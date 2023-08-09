В МИДе перечислили условия возвращения России в «зерновую сделку»

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что возобновление участия Москвы в «зерновой сделке» возможно только при выполнении поставленных российской стороной системных условий, в том числе – «переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT», – сообщает в среду, 9 августа, ТАСС.

В интервью агентству, российский дипломат сказал: «Наша позиция остается прежней, то есть сначала решение системных задач: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам, речи об аммиакопроводе Тольятти – Одесса уже, к сожалению, не идет, – лишь после этого рассмотрение возможности реанимирования черноморской инициативы и только, подчеркну, в соответствии с заявленными гуманитарными целями».

«Главная причина решения российского руководства свернуть черноморскую инициативу, о которой мы не раз говорили, в том числе публично, – это отсутствие прогресса по выполнению меморандума Россия – ООН о нормализации отечественного сельхозэкспорта. Меморандум так и не заработал из-за упорного нежелания Вашингтона, Брюсселя и Лондона сделать реальные, а не на словах, изъятия из своих незаконных односторонних санкций для российских удобрений и продовольствия», – подчеркнул Михаил Галузин.

Москва, Иван Бабурин

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