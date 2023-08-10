Президент пообещал, что все, кто проголосует за него и его партию, попадут в рай

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что все, кто на выборах 23 августа проголосует за него и за правящую партию «Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт» (ЗАНС-ПФ) попадут в рай, – сообщает в четверг, 10 августа, агентство Associated Press.

Во время выступления на многотысячном митинге своих сторонников Мнангагва заявил: «Вы не пропадете в рай, если проголосуете не за «ЗАНС-ПФ»! Если вы так сделаете, вы предадите наших борцов за свободу! Нам нужна громкая победа, чтобы закрепить нашу с таким трудом завоеванную независимость»,

Как сообщает Associated Press, «все участники митинга Участники собрания также получили буханки хлеба с портретом президента Зимбабве».

Хараре, Иван Бабурин

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