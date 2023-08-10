Эстония в качестве помощи передаст Киеву 150 пистолетов с патронами

Министерство обороны Эстонии в четверг, 10 августа, сообщило, что кабинет министров республики поддержал предложение министра обороны Ханно Певкура отправить Украине 150 пистолетов и боеприпасов к ним, – передает украинское издание Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу минобороны Эстонии.

В сообщении, размещенном на сайте эстонского минобороны, в частности, сообщается, что министр ведомства заявил следующее: «Мы должны поддержать Украину в ее борьбе против продолжающейся российской агрессии. Мы снова нашли возможность, когда Эстония может протянуть руку помощи».

«Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму более 400 миллионов евро, что составляет более 1% ВВП», – напомнили в минобороны Эстонии.

Таллинн, Иван Бабурин

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