Белый дом: Мы для наступления дали Киеву всё из его «списка покупок»

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США дали Украине для контрнаступления все из ее «списка покупок», но время сейчас не на ее стороне, – сообщает в четверг, 10 августа, телеканал CNN.

В интервью телеканалу Кирби сказал: «В месяцы, предшествовавшие контрнаступлению, мы выполнили все заявки из украинского «списка покупок». Все, что, как они говорили, им было нужно для контрнаступления, они получили».

«Мы настроены продолжать готовить украинские вооруженные силы, и, что важнее, мы даем им инструменты и оружие, которые им нужны для прорыва этих линий обороны, но с началом осени маневрировать, применять дроны и системы ПВО станет сложнее. …Пока все движется не так быстро, как хотел бы Зеленский, но они добиваются некоторого прогресса. Но, вы еще увидите военную поддержку от администрации США позже на этой неделе. Она поможет прорваться им через линии российской обороны», – добавил также представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

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