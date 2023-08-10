Польский президент заявил о несостоятельности украинских войск

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина не в состоянии провести контрнаступление против российских войск, но в то же время, у Киева гораздо более современный военный потенциал, чем у России, – сообщает в четверг, 10 августа, The Washington Post.

В интервью газете Дуда сказал: «Вопрос звучит так – достаточно ли у Украины оружия, чтобы изменить баланс сил на поле боя и одержать верх? Ответ: скорее всего, – нет. И мы знаем это, поскольку сейчас они не могут провести решительное контрнаступление против российских войск. Короче говоря, им нужна дополнительная помощь».

При этом польский президент заявил, что «Украина сегодня обладает гораздо более современным военным потенциалом, чем Россия».

Варшава, Иван Бабурин

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