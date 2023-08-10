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NewDayNews.ru

Четверг, 10 августа 2023, 19:55 мск

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Израиль прекратил бесплатно выдавать медицинские страховки украинцам

Фото: comments.ua

Посольство Украины в Тель-Авиве в четверг, 10 августа, заявило, что Израиль прекращает финансирование программы бесплатного медицинского страхования для украинских беженцев, – сообщают украинские СМИ.

В заявлении, опубликованном на странице украинского диппредставительства в соцсетях, говорится: «Уважаемые соотечественники! Сообщаем, что согласно последним решениям правительства государства Израиль прекращено финансирование программы бесплатного медицинского страхования и обслуживания для беженцев из Украины. В связи с этим посольством принимаются необходимые меры реагирования для поиска взаимоприемлемого решения с израильской стороной. Считаем, что поддержка самых уязвимых категорий наших соотечественников должна быть продолжена».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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