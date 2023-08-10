СМИ: В случае интервенции в Нигер отстраненный президент Нигера будет убит

И.о. заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд заявила, что военные взявшие власть в Нигере угрожают убить отстраненного президента страны Мохамеда Базума в случае военного вмешательства со стороны, – сообщает в четверг, 10 августа, агентство Associated Press.

Как сообщает агентство, со ссылкой на Нуланд, «представители хунты Нигера ей заявили, что они убьют отстраненного президента Мохамеда Базума, если соседние страны предпримут военное вмешательство и попытаются вернуть его к власти».

Следует отметить, что ранее сегодня председатель комиссии Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) Омар Алиу Турэй по итогам саммита, заявил, что Сообщество поручило начальникам штабой стран – членов организации немедленно привести в готовность свои резервные силы.

В коммюнике, которое зачитал Алиу Турэй, говорится: «Начальникам штабов стран – членов ECOWAS поручено привести в полную готовность резервные силы во всех их аспектах с задачей восстановления конституционного порядка в Нигере. Все варианты для восстановления конституционного порядка сейчас находятся на столе в Нигере».

Ниамей, Иван Бабурин

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