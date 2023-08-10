Трамп назвал Байдена ментальной катастрофой, которая ведет США в ад

Экс-президент США Дональд Трамп в четверг, 10 августа, заявил, что нынешний хозяин Овального кабинета Джо Байден –«ментальная катастрофа, которая ведет страну в ад», – сообщают СМИ.

На странице в своей соцсети Truth Social Трамп написал: «Я думаю, что Скрюченный Джо Байден не только тупой и некомпетентный, я считаю, что он сошел с ума, полный бродячий Лунатик, с его ужасной и угрожающей стране окружающей средой, открытыми границами и политикой военного управления. Он – ментальная катастрофа, которая ведет нашу страну в ад!!!»

Вашингтон, Иван Бабурин

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