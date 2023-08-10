Байден запросит $13 млрд для Киева и $12 млрд на помощь для пострадавших от огня Гавайев

Президент США Джо Байден в четверг, 10 августа, направит запрос в Конгресс о выделении Киеву нового пакета помощи для Украины на сумму 13 миллиардов долларов, а также дополнительные $12 млрд для фонда помощи пострадавшим от пожаров на Гавайских островах, – сообщает агентство Associated Press.

Со ссылкой на источник, близкий к Администрации США агентство пишет, что «Байден планирует обратиться к Конгрессу с просьбой увеличить бюджет поддержки Украины на $13 млрд».

Кроме того, в Белом доме сообщили, что президент США направит в Конгресс запрос на выделение дополнительных $12 млрд для фонда помощи пострадавшим от природных пожаров районов в штате Гавайи.

В сообщении, опубликованном на сайте Белого дома, говорится: «Президент объявил о крупной катастрофе в штате Гавайи и отдал распоряжение о предоставлении федеральной помощи для поддержки штата и восстановления участков, разоренных природными пожарами, которые продолжаются с 8 августа 2023 года».

Вашингтон, Иван Бабурин

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