Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге в четверг, 10 августа, заявил, что украинские военные применяют американские кассетные боеприпасы «как обещали», – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Пентагона сказал: «По усовершенствованным обычным боеприпасам двойного назначения. Это предоставило украинцам возможность навязывать боевые действия противнику. У нас есть все признаки того, что они применяют на поле боя эти вооружения надлежащим образом, как обещали».

«За все время конфликта США поставили на Украину более 2 млн. артиллерийских снарядов. Мы продолжим тесное сотрудничество с Киевом, чтобы гарантировать, что «для продолжения борьбы у него есть все необходимое», – добавил Патрик Райдер.

Вашингтон, Иван Бабурин

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