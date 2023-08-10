Байден попросил Конгресс выделить Киеву 24 миллиарда долларов

Президент США Джо Байден в четверг, 10 августа, направил запрос Конгрессу на выделение Украине дополнительных $24 млрд. для оказания военной и другой помощи, – сообщает The New York Times.

В заметке американского издания, в частности, говорится, что из запрошенных Байденом для Киева $24 млрд., $13,1 млрд. пойдут на военную помощь Киеву и на восполнение опустошающихся арсеналов Пентагона. Еще $8,5 млрд пойдет на экономическую, гуманитарную и прочую помощь Украине, а также странам, которые втянуты в ситуацию. $2,3 млрд. будут переданы для получения украинскими властями помощи от других доноров».

Отмечается также, что в том же документе «президент США Джо Байден попросил Конгресса выделить на борьбу со стихийными бедствиями в США – $12 млрд, на охрану границ – $4 млрд, на борьбу с незаконным распространением фентанила – $59 млн, на повышение зарплаты пожарным – $60 млн. В общей сложности Белый дом запросил $40 млрд. дополнительного финансирования».

В свою очередь агентство Associated Press пишет: «С начала конфликта на Украине США одобрили выделение Киеву $113 млрд., причем часть этих средств пошла на восполнение собственных арсеналов, из которых поставлялись вооружения украинским военным».

«В последнее время между конгрессменами растут разногласия по поводу необходимости предоставления помощи Киеву в дальнейшем», – сообщает агентство.

Вашингтон, Иван Бабурин

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