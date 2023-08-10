Белый дом оправдал многомиллиардный запрос Байдена для помощи Киеву предотвращением войны НАТО с Россией

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в четверг, 10 августа, заявил, что американцы поймут выделение Украине 24 миллиардов долларов, так как война НАТО с Россией обойдется еще дороже, – сообщает телеканал Fox News.

Комментируя запрос Джо Байдена о выделении дополнительной военной помощи Киеву в размере $24 млрд, Кирби в эфире телеканала сказал: «Американский народ понимает, что находится на кону. Цена помощи Соединенных Штатов Украине не настолько высока по сравнению с возможными затратами на конфликт России и НАТО».

Ранее в четверг президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на выделение $40 млрд. дополнительного финансирования, из которых $24 млрд предназначены для оказания военной и другой помощи Украине.

Вашингтон, Иван Бабурин

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